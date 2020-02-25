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لليوم الثاني.. محافظة القاهرة تواصل رفع مياه الأمطار

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:23 ص
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
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واصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مروره في شوارع العاصمة؛ للإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع آثار الأمطار.

وأكد المحافظ، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس.

وأشار المحافظ، إلى انتشار الشفاطات في أحياء المحافظة كافة، خاصة عند منازل ومطالع الكباري والميادين الرئيسية.
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