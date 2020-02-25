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لطيفة تساند السيدات المقهورات من خلال "أقوى واحدة"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن تفاصيل المبادرة التي قامت بإنشائها "أقوى واحدة"، والتي تهدف إلى تدريب 110 سيدات على مواجهة الصعاب في حياتهم.

نشرت لطيفة مجموعة من الصور التي جمعتها بالسيدت المشاركات في المبادرة، وظهرت في صورة منهم مع سيدة من المبادرة وهي تقوم بتقبيلها، وظهرت معها في الصور الإعلامية رضوى الشربيني.

وعلقت لطيفة على الصور قائلة:"النهاردة من أسعد أيام حياتي،اليوم زي ما وعدنا ١١٠ سيدة هيدربوا في مبادرة أقوى واحدة، فاليوم هو أول يوم وبداية المبادرة مع ٢٤ سيدة وسعدت بيكم وبكم الطاقة والأمل والتفاؤل والعزة والشرف والكرامة اللي في إرادتكم لتعيشوا حياة كريمة بالشغل والتدريب، فرحانة بيكم وربنا يقدرنا على فعل الخير، وربنا يقويكم ومعاكم لآخر نفس كل واحدة منكم هي أقوى واحدة".

ونالت مبادرة لطيفة دعمًا كبيرًا من قبل متابعيها، الذين تمنوا لها التوفيق والنجاح.

وفي سياق آخر، طرحت لطيفة منذ يومين أغنية جديدة تحمل اسم" زيدي "، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور.
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