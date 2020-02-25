رئيس "الريف المصري": 13 ألف مستفيد بمشروع الـ1.5 مليون فدان

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري: إن عدد المستفيدين المباشرين من صغار المزارعين من مشروع الـ1.5 مليون فدان، وصل إلى 13 ألف مستفيد.



وأشار "حنورة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أقل وحدة تعامل بالمشروع تبلغ 230 فداان ويتوسطها بئر، حيث يطلب من صغار المزارعين تكوين شركات لا تقل عن 10 أفراد، ولا تزيد على 23 شخصا.



وأضاف أنه تم تأسيس نحو 700 شركة من صغار المزارعين، وتم تخصيص أكثر من نصف مساحة أراضي منطقة المغرة لصغار المزارعين.

