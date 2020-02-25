تعرف على تفاصيل شخصية سعد الصغير في مسلسل "ولاد إمبابة"

يقوم المطرب سعد الصغير حاليًا بتصوير مشاهده فى مسلسل "ولاد إمبابة"، في أحد الاستديوهات بمنطقة الهرم،و يجسد خلال أحداث المسلسل دور "عسيلة"وهو شاب متوسط الحال من منطقة شعيبة، وتربطه علاقة حب ب"فريدة" الفنانة يسرا المسعودي، وهي فتاة من أسرة غنية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي شيق.



يُشار أن مسلسل "ولاد امبابة" بطولة فريدة سيف النصر، أحمد شيبه،سعد الصغير،سمير غانم،برلنتي فؤاد، نادر أبو الليف،مراد فكري،شمس،محمود فارس،عبد الله مشرف، إسماعيل فرغلي،محمد فاروق شيبه،هاني الأسمر، أوكا، وأورتيجا، يسرا المسعودي، ومن تأليف أيمن بكري ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل.



والجدير بالذكر أن سعد الصغير شارك مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية تم عرضها في موسم الرياض، وهي بطولة ماجد المصري،بدرية طلبة،حسن الرداد،مايا دياب،ومن إخراج أشرف زكي.