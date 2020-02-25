Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تفاصيل شخصية سعد الصغير في مسلسل "ولاد إمبابة"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يقوم المطرب سعد الصغير حاليًا بتصوير مشاهده فى مسلسل "ولاد إمبابة"، في أحد الاستديوهات بمنطقة الهرم،و يجسد خلال أحداث المسلسل دور "عسيلة"وهو شاب متوسط الحال من منطقة شعيبة، وتربطه علاقة حب ب"فريدة" الفنانة يسرا المسعودي، وهي فتاة من أسرة غنية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي شيق.

يُشار أن مسلسل "ولاد امبابة" بطولة فريدة سيف النصر، أحمد شيبه،سعد الصغير،سمير غانم،برلنتي فؤاد، نادر أبو الليف،مراد فكري،شمس،محمود فارس،عبد الله مشرف، إسماعيل فرغلي،محمد فاروق شيبه،هاني الأسمر، أوكا، وأورتيجا، يسرا المسعودي، ومن تأليف أيمن بكري ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل.

والجدير بالذكر أن سعد الصغير شارك مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية تم عرضها في موسم الرياض، وهي بطولة ماجد المصري،بدرية طلبة،حسن الرداد،مايا دياب،ومن إخراج أشرف زكي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 6 ساعات

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 13 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status