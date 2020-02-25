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محمد صلاح يعادل رقم سواريز ويدخل تاريخ ليفربول كرابع الهدافين بـ69 هدفًا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:36 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد صلاح | واصل فريق ليفربول الإنجليزي انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على نظيره وست هام يونايتد في مباراة صعبة أقيمت أمس الاثنين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

محمد صلاح يدخل التاريخ

ودخل محمد صلاح التاريخ من أوسع أبوابه حيث سجل هدف التعادل لفريقه أمس في مباراته ببطولة الدوري الإنجليزي، والـ69 في مسيرته مع ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله إلى "الأنفيلد"، ليعادل رقم الأوروجوياني سواريز، لاعب فريق الليفر السابق، ونجم البارسا الحالي.

 ترتيب محمد صلاح

واحتل محمد صلاح المركز الـ4 بقائمة أفضل هدافي ليفربول عبر التاريخ في البريمير ليج، ولديه فرصة كبيرة لإزاحة سواريز وتخطي عدد أهدافه، ولاسيمًا أن سواريز انتقل إلى برشلونة، ولا يزال صلاح في "الأنفيلد".

محمد صلاح رابع الهدافين

ويتصدر روبي فاولر قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 128 هدفًا، يليه جيرارد بـ120 هدفًا، ثم مايكل أوين بـ118 هدفًا، وفي المرتبة الرابعة يأتي المصري محمد صلاح متسايًا مع سواريز برصيد 69 هدفًا.

محمد صلاح وسواريز

ويتفوق محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على الأورجوياني سواريز، في إجمالي عدد الأهداف المسجلة بالبريمير ليج، حيث يمتلك الفرعون المصري 69 هدفًا مع الليفر، ولديه هدفين مع تشيلسي ليصبح إجمالي عدد الأهداف 71 هدفًا.


أهداف محمد صلاح هذا الموسم

ويمتلك محمد صلاح رصيد تهديفي كبير هذا الموسم مع ليفربول، حيث شارك في 36 مواجهة، بجميع مسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفًا، وهو ينافس على هدافي الدوري الإنجليزي هذا العام.


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