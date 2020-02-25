ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020 بعد هدف "صلاح" أمام وست هام

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020 | تمكن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من تسجيل الهدف الثاني في مرمى وست هام، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.

وأصبح رصيد محمد صلاح التهديفي في الوقت الحالي 15 هدفًا، ليكون في المركز الرابع بين ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020.





ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020





- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 17 هدفًا.





- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.





- سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.





- محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.





- داني إنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفًا.





- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.





- تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.



