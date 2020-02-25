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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020 بعد هدف "صلاح" أمام وست هام
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:45 ص
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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020 | تمكن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من تسجيل الهدف الثاني في مرمى وست هام، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.
وأصبح رصيد محمد صلاح التهديفي في الوقت الحالي 15 هدفًا، ليكون في المركز الرابع بين ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020.
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020
- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 17 هدفًا.
- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.
- سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.
- محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.
- داني إنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفًا.
- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.
- تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.
- ساديو ماني، ليفربول، 13 هدفًا.
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