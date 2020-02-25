البابا تواضروس يسيم كهنة جدد بوادي النطرون

وخلال القداس، سيَّم البابا عددا من الكهنة بكنائس مدينة الإسكندرية، بحضور لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشعب القبطي.





وشاركة في الخدمة الأنبا بافلي والأنبا صرابون رءيس.



ويتلو القساوسة الجدد، تعهد الخدمة أمام شعب الكنيسة الحاضرين.

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، القدس الإلهي، في ثاني أيام الصوم المقدس من كاتدرائية القديس العظيم الأنبا بيشوي، بديره في وادي النطرون.