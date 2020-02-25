هاني عادل وأمير عيد يطرحان "أول مرة اتقابلنا"





ومن المقرر طرح الدويتو خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





وعلى صعيد أخر تعاقد المطرب والممثل هاني عادل، على الاشتراك في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.





طرح المطرب أمير عيد، بالتعاون مع المطرب هاني عادل، دويتو غنائي بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، وهو من كلمات الشاعر الغنائي حازم ويفي، ومن ألحان إيمزي.