نائب وزير الإسكان: 4 آلاف عامل مشاركين في سحب الأمطار

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 25 شركة تشارك في أعمال شفط المياه، حيث تم وضع نقاط تمركز، والشبكات مصممة للتعامل مع مياه الصرف الصحي المجمعة من المنازل وليس من مياه الأمطار.





وأوضح أنه في أثناء تأسيس تلك الشبكات، نخصص قدرة استعابية لمياه الأمطار تصل إلى 15%، حيث أن مصر دولة غير ممطرة، وكميات الأمطار بها ليست مثل الدول الأوروبية، "فمعندناش شبكة لصرف مياه الأمطار منفصلة"، موجها التحية لكل العمال الذين تواجدوا في الشوارع طوال الليل لسحب المياه.



وأورد أن هناك 500 معدة من شركة مياه الصرف تواجدت على الأرض، وما يفوق عن 4 آلاف عامل كانوا متواجدين مع قادتهم في الشوارع.



قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان: إنهم على تواصل مع هيئة الأرصاد، وتحركوا فور إبلاغهم بتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة، حيث تم نشر المعدات والأجهزة والعمال على مختلف المحاور لسحب المياه.