الأرصاد: تعطيل الدراسة قرار حكيم.. ونتعرض لموجة غير مستقرة مرة أخرى

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تنتهي حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة على مدار اليومين السابقين، حيث تبدأ حالة الاستقرار اعتبارا من الغد على كافة أنحاء الجمهورية.





وثمن "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات، مؤكدًا أنه قرار حكيم، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم مازالت موجودة على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من أمس.



