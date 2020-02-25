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الأرصاد: تعطيل الدراسة قرار حكيم.. ونتعرض لموجة غير مستقرة مرة أخرى

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:30 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تنتهي حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة على مدار اليومين السابقين، حيث تبدأ حالة الاستقرار اعتبارا من الغد على كافة أنحاء الجمهورية.

وثمن "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات، مؤكدًا أنه قرار حكيم، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم مازالت موجودة على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من أمس.

وأضاف، أن هناك نشاط ملحوظ للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، منوها بأن تعرض البلاد لمثل تلك الموجة غير المستقرة وارد، حيث أننا مازلنا في فصل الشتاء.
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تعطيل الدراسة بوابة الفجر الفجر الطقس الجامعات الأمطار الأرصاد الجوية

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