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مصرع شخص وإصابة زوجته أثناء التصدي لواقعة سرقة في قنا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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لقي مواطن مصرعه، بينما أصيبت سيدة، بقرية حجازة قبلي، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، أثناء محاولتهم التصدي لعملية سرقة منزلهم.

البداية كانت بتلقي الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، إخطارًا يفيد بمصرع "شحات فهمي أحمد الشيمي"، وإصابة "حليمة محمود أحمد إسماعيل"، أثناء محاولتهم التصدي لعملية سرقة منزلهم.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالبحث عن مرتكبي الواقعة.
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