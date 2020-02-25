تحرش بوالدة طالبة.. إحالة مدرس للشئون القانونية بالبحر الأحمر

قال هشام منير عبد الغني مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إنه تم النظر الشكوى المقدمة من أولياء الأمور ضد مدرس يتهمونه بالتحرش، إلى إدارة التربية الإجتماعية بالمديرية للتحقق من الوقائع التي جاءت بالمذكرة، مضيفًا أنه بناء على تقرير الإدارة سيتم إحالة الشكوى للشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.





وأكد منير في تصريحات صحفيه: أنه لن يقبل أي تجاوز من أي من طرف من أطراف منظومة التعليم، لافتًا إلى أنه متابع لحظة بلحظة سير الإجراءات بخصوص الشكوى المقدمة من أولياء الأمور.





كانت مديرية التربية والتعليم، قد بدأت أمس الاثنين التحقيقات في الشكوي المقدمة من عدد من أولياء أمور مدرسة السلام الإبتدائية بنات بمدينة الغردقة، ضد مدرس إبتدائي لاتهامه بواقعة تحرش بوالدة إحدى الطالبات بالصف السادس الإبتدائي بالمدرسة.