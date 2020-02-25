Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحرش بوالدة طالبة.. إحالة مدرس للشئون القانونية بالبحر الأحمر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:19 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
قال هشام منير عبد الغني مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إنه تم النظر الشكوى المقدمة من أولياء الأمور ضد مدرس يتهمونه بالتحرش، إلى إدارة التربية الإجتماعية بالمديرية للتحقق من الوقائع التي جاءت بالمذكرة، مضيفًا أنه بناء على تقرير الإدارة سيتم إحالة الشكوى للشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة. 

وأكد منير في تصريحات صحفيه: أنه لن يقبل أي تجاوز من أي من طرف من أطراف منظومة التعليم، لافتًا إلى أنه متابع لحظة بلحظة سير الإجراءات بخصوص الشكوى المقدمة من أولياء الأمور. 

كانت مديرية التربية والتعليم، قد بدأت أمس الاثنين التحقيقات في الشكوي المقدمة من عدد من أولياء أمور مدرسة السلام الإبتدائية بنات بمدينة الغردقة، ضد مدرس إبتدائي لاتهامه بواقعة تحرش بوالدة إحدى الطالبات بالصف السادس الإبتدائي بالمدرسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعليم البحر الأحمر تعليم البحر بوابة الفجر الفجر التحرش البحر الأحمر

أخبار تهمك

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ ساعتين

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 12 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يدلي بتصريحات مثيرة للجدل عن برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

تعليم الفيوم: إحالة مدير مدرسة سنهور للتحقيق

محافظ الفيوم يحيل مدرس ومدير مدرسة للتحقيق ويوقفهما عن العمل لاتهامهما بالتحرش بالتلاميذ

براءة مدير ووكيل مدرسة المقرانى بالفيوم من تهمة التحرش بالتلاميذ

تحرش بولية أمر.. التحقيق مع معلم ابتدائي في البحر الأحمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status