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مواجهات نارية للنصر في الدوري السعودي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:29 ص
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النصر
النصر
أميرة فطيم
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للعديد من المباريات النارية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أبرزهم ديربي الرياض أمام غريمه التقليدي الهلال.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر ضد الأهلي

يواجه النصر نظيره الأهلي، يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد الفيصلي

يلاقي النصر فريق الفيصلي، يوم السبت الموافق 7 مارس 2020، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، من مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي، في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد الرائد

من المقرر أن يواجه النصر نظيره الرائد، يوم 11 مارس القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الثانية والعشرون، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد الهلال

يلاقي النصر نظيره الهلال، يوم 20 مارس القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من دوري المحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد أبها

يواجه النصر فريق أبها، يوم 11 إبريل 2020، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، في الجولة الرابعة والعشرون، في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد الوحدة

من المنتظر أن يواجه النصر نظيره الوحدة، يوم 14 إبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الخامسة والعشرون، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد التعاون

يلاقي النصر نظيره التعاون، يوم 25 إبريل 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من دوري المحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد العدالة

يواجه النصر نظيره العدالة، يوم 30 إبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة السابعة وعشرون، في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد الفيحاء

من المقرر أن يلاقي النصر فريق الفيحاء، يوم 8 مايو 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة وعشرون، في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر ضد الاتحاد

يواجه النصر فريق الاتحاد، يوم 11 مايو 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة التاسعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر ضد الاتفاق

يلاقي النصر نظيره الاتفاق، يوم 30 مايو 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تُذاع المباريات حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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