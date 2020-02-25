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الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يحذر من طقس اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود القاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة، والرياح معتدلة، ويسود الوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة، ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

هذا، ويسود منطقة شمال الصعيد طقس مائل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة، والرياح معتدلة، بينما يسود جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 08

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 20.
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