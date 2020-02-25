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رامي صبري يتراجع عن اعتزال تشجيع الزمالك بعد هجوم الجمهور عليه

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:53 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أعلن المطرب رامي صبري، تراجعه عن قرار اعتزال تشجيع نادي الزمالك، بعد غيابه عن مباراة القمة أمس الإثنين.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" شعار "نادي الزمالك" معلقا عليه : "صباح الخير.. أولًا أنا بعشق نادي الزمالك لدرجة أني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش، وكنت عايز زي أي حد بيحب ناديه أنه يلعب ويكسب ونفرح تاني".

وأضاف: "لكن أنا بحترم جدًا جمهور الزمالك العظيم، ونادي الزمالك ده شرف لأي حد إنه يشجعه، وكمان بحترم جمهور الأهلي".

كان رامي صبري، تعرض لهجوم الجمهور فور إعلانه اعتزال تشجيع الزمالك، كما تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلانه اعتزال تشجيع نادي الزمالك، بسب غيابه عن مباراة نادي الأهلي التي كان من المقرر إقامتها أمس الإثنين على استاد القاهرة.

ونشر رامي صبري، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلالها: "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".


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