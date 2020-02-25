رامي صبري يتراجع عن اعتزال تشجيع الزمالك بعد هجوم الجمهور عليه





ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" شعار "نادي الزمالك" معلقا عليه : "صباح الخير.. أولًا أنا بعشق نادي الزمالك لدرجة أني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش، وكنت عايز زي أي حد بيحب ناديه أنه يلعب ويكسب ونفرح تاني".





وأضاف: "لكن أنا بحترم جدًا جمهور الزمالك العظيم، ونادي الزمالك ده شرف لأي حد إنه يشجعه، وكمان بحترم جمهور الأهلي".

أعلن المطرب رامي صبري، تراجعه عن قرار اعتزال تشجيع نادي الزمالك، بعد غيابه عن مباراة القمة أمس الإثنين.