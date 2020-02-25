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من المهدد من المشاركة في إياب دور الـ16 بين برشلونة ونابولي في الأبطال؟

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:08 ص
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برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق برشلونة الإسباني، لمواجهة نادي نابولي الإيطالي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن سيرجيو بوسكيتس ونيلسون سيميدو، ثنائي برشلونة، مهددين بالغياب عن مباراة الإياب على ملعب كامب نو بسبب تراكم البطاقات.

وتابعت الصحيفة، ثنائي نابولي أيضاً، كاليدو كوليبالي والذي سيغيب للإصابة بالإضافة إلى فرناندو لورينتي، مهددين بالغياب عن مباراة العودة.

ويمتلك كل من لوزانو، آلان، ميليك، بوليتانو، رويز، روي وزيلينسكي، بطافة صفراء واحدة، ولن تمنعهم من الغياب عن مباراة العودة في حالة حصولهم على بطاقة صفراء.

 

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