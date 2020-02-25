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كيف نعرف جواب الاستخارة؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول: كيف نعرف جواب الاستخارة.

وأجابت الدار في فتوى لها: "تختلف حالات الإنسان بعد الاستخارة، فقد يرى رؤيا تشير عليه بالاختيار، وهذه قليلة وقد يجد إلهامًا في نفسه بخير الأمرين، ولكن هذا يكون لمن يعرف هذا الأمر. وقد يجد صدره منشرحًا على أمرٍ ما، وهذا يفعل ما يوافق الانشراح".

وأضافت الدار: "لكن قد يفقد الإنسان هذا كله، ويبقى متحيًرا، لا يدري ماذا يفعل، وهذا يُشرَع له تكرار الاستخارة، ويمكنه أيضًا استشارة أهل الخير والصلاح في الأمر الذي يقدم عليه، ثم يفعل ما أُشير به عليه، والمشورة مشروعة كما هو معلوم".

وتابع: "على كل الأحوال فما مضى فيه بعد ذلك وتَمَّ يكون هو المختار له، ولو رأى فيه شيئًا بعد ذلك لم يعجبه في الظاهر؛ فإن لله تعالى في الأمور حِكَمًا خَفِيَّةً قد لا تظهر للعبد إلا بعد حين".
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دار الافتاء المصرية دار الإفتاء استجابة الدعوة

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