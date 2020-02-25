اليوم.. "الصحفيين" تعلن عن وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي

تعلن لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، اليوم، وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك خلال توقيع بروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





يأتي ذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والمهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وقيادات الصندوق.



