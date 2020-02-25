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اليوم.. "الصحفيين" تعلن عن وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:26 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تعلن لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، اليوم، وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك خلال توقيع بروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي ذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والمهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وقيادات الصندوق.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية سابقة، إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودي الدخل، ولغير محدودي الدخل، على أن تعلن تفاصيل الوحدات في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
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