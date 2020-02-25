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البحرين تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعه هوبي فيروس كورونا تسجيل إصابة

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