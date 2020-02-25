أمطار غزيرة بمنطقة شقير شمال مدينة الغردقة



وكان أعلن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أمس الاثنين، اتخاذ التدابير الاحترازية والتواصل مع شركات البترول المشاركة، وتم رفع درجات الاستعداد القصوى واصطفاف المعدات كل شركة في النقطة المحدده لها لمجابهة الأزمات وأخطار السيول المحتملة.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات نظرا للأخطار المحتملة نتيجة التقلبات الجوية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس المدينة، أن معدات الوحدة المحلية في جاهزية تامة، وكذا معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للفرع الشمالي ورفع درجة استعداد المستشفى المركزي ومرفق الإسعاف.



ولفت رئيس المدينة إلى التزام شركات البترول بتمركز المعدات كل في النقاط المحددة (الشركة العامة للبترول – شركة غرب بكر وبترودارا – شركة سيميتار – شركة بترول خليج السويس جابكو – شركة سوكو جبل الزيت).

تشهد منطقة شقير، شمال مدينة الغردقة، سقوط أمطار غزيرة على فترات مع تكاثر شديد للسحب.وأكد شهود عيان بمنطقة شقير، أن الأمطار مستمرة منذ ثلاث ساعات بغزارة وسط حالة شديدة من الرياح تشهدها المنطقة.