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بسبب الأمطار.. انقطاع الكهرباء ببوابة العين السخنة (صور)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:07 ص
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مشهد من الطريق
مشهد من الطريق
محمد طه
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شهد طريق الزعفرانة - السخنة سقوط أمطارًا غزيرة ومتفرقة على بعض المناطق، فيما شهدت بوابات العين السخنه انقطاعًا للتيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وحصلت بوابة الفجر على صور لانقطاع الكهرباء ببوابة العين السخنه.

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد أصدر توجيهات عاجلة، أمس الاثنين، لجميع رؤساء القرى والمدن بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، بعدما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار، واتخاذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه. 

وشدد "حنفي"، على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفه بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.
بسبب الأمطار.. انقطاع الكهرباء ببوابة العين السخنة (صور)
بسبب الأمطار.. انقطاع الكهرباء ببوابة العين السخنة (صور)
بسبب الأمطار.. انقطاع الكهرباء ببوابة العين السخنة (صور)
بسبب الأمطار.. انقطاع الكهرباء ببوابة العين السخنة (صور)
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الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهرباء الأمطار

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