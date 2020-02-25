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في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أدوار الراحل أحمد عقل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد عقل، الذي رحل عن عالمنا في 25 فبراير 2008.

بدأ الراحل مشواره الفني حين تعاون مع المخرج المسرحي سمير العصفوري، وكان أول ظهور له عام 1974 في مسرحية "الملك معروف".

وفي ذكري وفاتة يرصد "الفجر الفني' أبرز أدواره الفنية..

- الأستاذ رشاد
لعب الفنان أحمد عقل دور الأستاذ رشاد وهو موظف يهتم بأداء فرائض الصلاة بشكل مبالغ وبمظهر إسلامي ورغم ذلك لا يراعي مصالح الناس في القسم الذي يعمل داخله في مجمع التحرير، وأدي هذه الشخصية في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992.

- إمام مسجد
ظهر الفنان أحمد عقل بدور إمام مسجد في فيلم "معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا، وهذه الشخصية تركت بصمة لدي المشاهدين.

- رئيس الجامعة
جسد الفنان أحمد عقل دور رئيس الجامعة في فيلم "الباشا تلميذ" مع الفنان كريم عبد العزيز، وهذه الشخصية مازالت عالقة في أذهان الكثير ويتذكر مشهده مع كريم عبد العزيز عندما أراد الالتحاق بالجامعة وقدما المشهد بشكل كوميدي ساخر.

- الشيخ نصر
قدم الفنان أحمد عقل شخصية الشيخ نصر في مسلسل "الليل وآخره"، وهذه الشخصية هي رجل يكسب رزقه من التسول والمديح بالتجول داخل القطارات، ويقوم بجمع المال وتخزينه داخل ملابسه الفقيرة.

- مدير المدرسة
أدي الفنان أحمد عقل شخصية حمزة في فيلم "رحلة حب" مع الفنان محمد فؤاد والفنانة مي عز الدين، وجسد هذه الشخصية بطريقة كوميدية وخفيفة.



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