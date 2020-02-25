تعليق والد شقيق هيثم أحمد زكي على بيع مقتنياته

قال عز الدين بركات، والد "رامي"، شقيق هيثم أحمد زكي من الأم، إن "رامي" أكثر شخص حريصًا على تاريخ أحمد زكي، خاصة أن علاقة "رامي" بشقيقه علاقة قوية للغاية، ولا يُمكن أن يقبل بمقتنيات أحمد زكي، وهذا نابع من حبه لشقيقه وللفنان أحمد زكي.



وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن "رامي" كان يريد أعداد متحف للفنان أحمد زكي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مكتب أحمد زكي الذي بيع كان مهملًا، ولم يفتح منذ 15 عامًا وكان بيع الكثير من الأوراق المهملة.



ولفتت إلى أنه مُستعد لتوفير كافة مقتنيات أحمد زكي التي بيعت من مكتبه، خلاف المقتنيات الموجودة في شقة المهندسين، مضيفًا أن رامي يريد إعداد لشقيقه صدقة جارية.

