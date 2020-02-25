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الوزراء: مصر لا يوجد بها شبكات للأمطار إلا في الإسكندرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:32 ص
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مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أمنية فوزي
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن شبكات الأمطار لم تتحمل كمية المياه المتساقطة؛ لأن مصر لا يوجد بها شبكات للأمطار إلا في الإسكندرية؛ لأن شبكات الأمطار مكلفة جدًا بالمليارات، مؤكدًا أن كل المدن الكبرى في العالم تتعرض لذلك.

وتابع "يونس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc: "لو كان لدينا هذه المليارات كان الأولى نعمل شبكات الصرف الصحي في القرى"، لافتًا إلى أن أكثر من 50% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحي.

وأشار إلى أن مصر قامت بطفرة غير مسبقوقة في الأربع سنوات الماضية، ورفعت نسبة المستفيدين بالصرف الصحي من 10% إلى 45% على مستوى قرى مصر، مؤكدًا أنه إنجازًا تاريخيًا.
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الكلمات المفتاحية

مصر الطقس الصرف الصحي الأمطار

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