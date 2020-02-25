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برلماني يكشف عن رقم ضخم من عائد رفع أسعار السجائر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:55 ص
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الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار موافقة البرلمان على رفع أسعار السجائر جاء في الوقت المناسب، ويأتي صمن العمل على زيادة مخصصات وزارتي الصحة والتعليم.

وأضاف "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن القرار من المتوقع أن يدخل لميزانية الدولة ما بين 3لـ4 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على التبغ بشكل عام تتراوح ما بين 60 لـ80 مليار جنيه، وهي تمثل رقم معتبر في الإيراد الضريبي لميزانية الدولة.
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