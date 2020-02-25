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رغدة: أحمد زكي قال لم يقتلني السرطان ولكن لوع البشر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:19 ص
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رغدة
رغدة
كساب أحمد
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قالت الفنانة رغدة، إنها تعتبر مقتنيات أحمد زكي بمثابة شرفه الفني والشخصي، معقبة: "لا يجب أن نسمح ببيع شرف أحمد زكي في السوق".

ووجهت "رغدة"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، نداءً لولد شقيق هيثم أحمد زكي من الأم بضرورة الحفاظ على مقتنيات أحمد زكي، معقبة: "أنا مستعدة أرسل حقائب لجمع كل ورقة من مقتنيات أحمد زكي، أنا لا أملك سوى ساعة ونضارة من أحمد زكي".

ولفتت إلى أن أحمد زكي عندما علم بإصابته بالسرطان، وجه حديثه للطبيب، قائلًا: "السرطان لم يقتلني، ولكن قتلني لوع البشر".
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الكلمات المفتاحية

مقتنيات أحمد زكي رغدة التاسعة

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