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"فيديوهات وصور جنسية".. القبض على مدير بنك سابق في المعادي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:56 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث قسم المعادي، من القبض على مدير بنك سابق، لممارسته الجنس مع سيدة، وابنتها، مقابل مبلغًا ماليًا.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة وابنتها، احتجزا مدير بنك سابق لمساومته على دفع مبلغًا ماليًا نظير ممارسة الجنس معهما داخل شقتهما بنطاق القسم.

وأضافت التحريات أنهما مارستا معه الجنس بسبب احتياجهما للمال.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى العقيد وليد عوض، نائب مأمور المعادي بلاغا من مدير بنك سابق، مفادها بقيام كل من سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، ونجلتها داخل شقتهما ومساومته على دفع مبلغًا ماليا.

وعلى الفور وجه رئيس مباحث قطاع الجنوب، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بقيادة المقدم إسلام أبو بكر، وكل من الرائد عيد توفيق، والرائد إسلام سعيد، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفتا بأن مدير البنك كان يقدم لهم المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما في أوضاع مخلة، وتم التحفظ على الهواتف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

مدير بنك حوادث القبض على مدير بنك سابق

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