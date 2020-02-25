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كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:52 ص
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برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني، لمواجهة نظيره فريق نابولي الإيطالي، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نابولي أمام برشلونة على أرضية ملعب سان باولو.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة برشلونة ونابولي عبر قناة Bein Sport hd 1، بتعليق علي محمد علي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي

حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سرجي روبيرتو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرتور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: ماريو روي، ماكسيموفيتش، مانولاس، دي لورينزو.

خط الوسط: دييجو ديم، زيلينسكي، فبيان رويز.

خط الهجوم: كاييخون، لورينزو إنسيني، مارتينز.

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