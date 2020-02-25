سفير تونس بإيطاليا: "لا إصابات بكورونا في صفوف جاليتنا"

أفاد سفير تونس بإيطاليا معز السيناوي، بأنه لم تسجل حتى الساعة أية إصابة بفيروس 'كورونا' الجديد في صفوف الجالية التونسية في إيطاليا، مؤكدا أن السفارة التونسية بإيطاليا والقنصلية العامة بميلانو على تواصل مستمرّ مع أبناء الجالية والجمعيات والسلطات الصحية الإيطالية، لرفع درجة اليقظة ومجابهة أي طارئ محتمل.





وأضاف السيناوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن "القنصلية العامة بميلانو، المنطقة التي يتواجد بها أكبر عدد من المهاجرين التونسيين المقيمين في ايطاليا، لم تتلق أي إعلام على الرقم 00393515911883 المخصص للاشعارات بالاصابات أو الاشتباه فيها في صفوف أبناء الجالية التونسية"، لافتا إلى أن السفارة والقنصليات التونسية بايطاليا تتفاعل أيضا مع أفراد الجالية التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعلام بمختلف المستجدات.





يذكر أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس 'كورونا' بلغ في إيطاليا 130 حالة أغلبها بمنطقة 'لومبارديا'، التي ارتفع عدد حالات الإصابة بها أول أمس الأحد إلى 90 من 54 في اليوم السابق، وكذلك منطقة 'فينيتو' التي سجّلت 25 حالة إصابة بالفيروس بينها اثنتان في البندقية.