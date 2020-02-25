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أهداف مباراة - ليفربول 3 × 2 وست هام يونايتد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:29 ص
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ليفربول ووست هام
ليفربول ووست هام
محمد مرعي
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فينالدوم هدف فريق ليفربول الأول في المباراة، وتعادل ديوب لفريق وست هام يونايتد عن طريقة رأسية في الشوط الأول، وتقدم فورنلاس لوست هام في الشوط الثاني.

بينما أحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول، وجاء هدف الفوز عن طريق السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة رائعة من الكسندر ارنولد.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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