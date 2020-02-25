أول رد من فنان شهير على تهديد زوجته بفضحه





رد الممثل السوري قصي خولي، على الاتهامات التي وجهت له من سيدة تونسية تدعى مديحة الحمدان ، تدعي أنها زوجته، وتشكو باكية من المعاملة السيئة التي تتلقاها من جانبه.





واعترف خولي، بأن "مديحة الحمداني" هي بالفعل زوجته وأم ابنه، لكنه فضل عدم الخوض في هذا الموضوع لأنه "أمر شخصي وخاص جدا"، بحسب تعبيره.





قال قصي خولي: "ردي أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير"، وأضاف: "لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".

وأثار مقطع مصور لسيدة تونسية تدعى، مديحة الحمداني، قالت فيه إنها زوجة الممثل السوري قصي خولي، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع المصور الذي سجلته السيدة التونسية في سيارتها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعيش، قالت فيه إنها تعرضت لحملة شرسة لتشويه سمعتها عبر مواقع التواصل.

وأضافت: "عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني، عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير حرام".

وهددت مديحة الحمداني بفضح خولي، إذا ما أعاد التصريح بأنه "أب مثالي" كما قال خلال آخر لقاء تلفزيوني له.















