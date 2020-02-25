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twmin تسجيل رقم الهاتف عبر لينك موقع دعم مصر الالكتروني الان بخطوة واحدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:26 ص
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موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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twmin تسجيل رقم الهاتف عبر لينك موقع دعم مصر الالكتروني الان بخطوة واحدة

يعد موقع دعم مصر الالكتروني من أكثر المواقع التي يقوم بالبحث عنها كثيرون من أجل متابعتها وأصبحت اهم المواقع التي أوضحت وزارة التموين إمكانية جميع المواطنين من حاملي البطاقات التموينية القيام بتسجيل رقم الهاتف من خلال الدخول علي لينك الموقع. 

اتباع الخطوات المطلوبة من أجل كتابة رقم هاتفك بكل سهولة وهذا الإجراء قام به العديد من المواطنين علي مستوي محافظات مصر ويبحث الجزء الآخر عن القيام بتسجيل رقم الهاتف من خلال موقع دعم مصر الالكتروني وسوف تقوم وزارة التموين بالتأكد من جميع ارقام الهواتف التي تم إدخالها ونوهت علي المواطنين أن الرقم لابد أن يكون مسجل لدي شركة الاتصالات باسم الشخص نفسه أو أحد أفراد الأسرة من المسجلين في البطاقة التموينية.


تحديث بيانات البطاقة التموينية

أطلق التحديث الخاص بالبطاقات التموينية بداية من شهر فبراير لعام 2020 بعد تصريح الدكتور عمرو مدكور وزير التموين أن علي حاملي بطاقة التموين الدخول علي رابط  موقع دعم مصر  الالكتروني من أجل تسجيل رقم الهاتف من خلاله ولابد أن يكون الرقم مسجل باسم الشخص لدي وزارة الاتصالات من أجل التواصل مع المواطنين الذي قاموا بتسجيل رقم الهاتف الخاص بهم بسهولة.


خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر لينك موقع دعم مصر الإلكتروني

يمكنك اتباع خطوات سهلة من أجل تسجيل رقم الهاتف من خلالها وذلك علي النحو التالي .

أولا قم بالدخول علي رابط موقع دعم مصر الالكتروني.

ثانيا قم بإلضغط علي سجل موبايلك.

ثالثا قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

رابعا قم بإدخال رقم البطاقة.

خامسا قم بإدخال الرقم المحمول ولابد أن يكون مسجل باسم صاحب البطاقة.

سادسا قم بالضغط علي كلمة حفظ.


من الجدير بالذكر أن البحث عن رابط موقع دعم مصر زاد بشكل كبير من قبل جميع الراغبين في كتابة رقم الهاتف من خلال الدخول عليه

twmin تسجيل رقم الهاتف عبر لينك موقع دعم مصر الالكتروني الان بخطوة واحدة
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