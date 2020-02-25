twmin تسجيل رقم الهاتف عبر لينك موقع دعم مصر الالكتروني الان بخطوة واحدة

يعد موقع دعم مصر الالكتروني من أكثر المواقع التي يقوم بالبحث عنها كثيرون من أجل متابعتها وأصبحت اهم المواقع التي أوضحت وزارة التموين إمكانية جميع المواطنين من حاملي البطاقات التموينية القيام بتسجيل رقم الهاتف من خلال الدخول علي لينك الموقع.





اتباع الخطوات المطلوبة من أجل كتابة رقم هاتفك بكل سهولة وهذا الإجراء قام به العديد من المواطنين علي مستوي محافظات مصر ويبحث الجزء الآخر عن القيام بتسجيل رقم الهاتف من خلال موقع دعم مصر الالكتروني وسوف تقوم وزارة التموين بالتأكد من جميع ارقام الهواتف التي تم إدخالها ونوهت علي المواطنين أن الرقم لابد أن يكون مسجل لدي شركة الاتصالات باسم الشخص نفسه أو أحد أفراد الأسرة من المسجلين في البطاقة التموينية.







