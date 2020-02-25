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عمرو بدر: حديث 'مكرم' عن الصحافة كاشف للصعوبات.. وتراجع هامش الحرية يهدد المهنة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:20 ص
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عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن حديث الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عن القيود المفروضة على الصحافة، هو حديث كاشف للصعوبات التي تعيشها الصحافة منذ عدة سنوات، ويؤكد أن القيود المفروضة على الصحافة باتت لا تُحتمل.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن هذا الكلام الصادر من المسؤول الأول عن الصحافة في مصر، يؤكد صحة حديثنا منذ فترة طويلة، عن تراجع هامش الحرية المُتاح للصحافة بدرجة باتت تهدد المهنة، وأصبحت تتجاوز مجرد التضييق على الكتابة والنشر، لتصل إلى تهديد لقمة العيش، وذلك بعد أن انصرف القارئ عن الصحافة، وبالتالي انصرف المُعلن، وتراجعت الموارد التي كانت تعتمد عليها الصحافة في الإنفاق على المرتبات ومستلزمات العمل.

وتابع: "حديث مكرم يجب البناء عليه، والبدء في فتح حوار واسع بين كل المعنيين بالصحافة وحريتها، لتقييم الوضع الحالي، والوصول لحلول تضمن حرية أوسع للعمل الصحفي، بما يُمكن الصحافة من القيام برسالتها في نشر الحقائق، وملاحقة الفساد وكشفه، ونشر الوعي في المجتمع".
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الكلمات المفتاحية

مهنة الصحافة مكرم محمد عمرو بدر الفجر الأعلى للإعلام أحمد موسى

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