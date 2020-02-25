خبير أرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هناك إمكانية لسقوط سيول في سيناء بسبب وجود بعض الجبال، والأمطار مستمرة خلال الساعة المقبلة، وستكون غزيرة على الدلتا والسواحل الشمالية.



وأشارت إلى أن موجة عدم استقرار الطقس مستمرة حتى اليوم الثلاثاء بإذن الله، وسيبدأ الطقس في العودة إلى طبيعته بداية من يوم الأربعاء، وستعود الشبورة المائية الكثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية.



كشفت الدكتورة إيمان شاكر، خبير الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، لافتة إلى أن موجة عدم الاستقرار ستنهي اليوم الثلاثاء.