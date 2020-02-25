Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير أرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:39 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، خبير الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، لافتة إلى أن موجة عدم الاستقرار ستنهي اليوم الثلاثاء.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هناك إمكانية لسقوط سيول في سيناء بسبب وجود بعض الجبال، والأمطار مستمرة خلال الساعة المقبلة، وستكون غزيرة على الدلتا والسواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن موجة عدم استقرار الطقس مستمرة حتى اليوم الثلاثاء بإذن الله، وسيبدأ الطقس في العودة إلى طبيعته بداية من يوم الأربعاء، وستعود الشبورة المائية الكثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سقوط الأمطار درجات الحرارة الفجر الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 10 ساعة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يحذر من دخول الجماهير إستاد القاهرة

منذ أقل من ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 4 ساعات

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد.. إيقاف نجم الملكي قبل موقعة السيتي وأزمة جديدة تواجه زيدان في البيرنابيو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع

الأرصاد تعلن عن موعد إنتهاء موجة الطقس السيء

خبيرة أرصاد تحذر: عودة العاصفة الترابية مجددًا اعتبارًا من الغد (فيديو)

عاجل| "بشرى سارة".. الأرصاد تفاجئ المواطنين بشأن طقس الغد

خبيرة أرصاد تكشف موعد الموجة الحارة المقبلة

طقس الجمعه سيول وأمطار رعدية.. خبير أرصاد يكشف موعد تحسن الأحوال الجوية .. وتحذيرات من الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 م

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

10:51 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

09:36 م

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status