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أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:09 ص
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مشهد من الشوارع
مشهد من الشوارع
محمد رجب - دينا حسن
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تشهد محافظة الاسكندرية، حالة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة على كافة مناطقها، وسط حذر كبير من قبل المواطنين.

وتشكلت السحب والغيوم في سماء المحافظة الساحلية، مع وجود رياح شديدة كما ارتفع موج البحر من متر ونصف المتر إلى مترين، ما أدى إلى خروجه إلى الطريق.

وحذرت المحافظة من الاقتراب من أى أعمدة إنارة كهربائية بالشوارع، خاصة وقت هطول المطر والابلاغ عن حدوث أى ماس كهربى بالطرقات، كما أعلنت عن تشكيلها لغرفة عمليات لاستقبال أى شكاوى من المواطنين المتضررين من تلك الأمطار، كما استعدت المحافظة للمياه المتراكمة بمختلف الطرق، من خلال توفير سيارات لشفط المياه، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة اليوم.
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (فيديو وصور)
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الكلمات المفتاحية

محافظة الإسكندرية الطقس أمطار

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