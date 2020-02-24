ليفربول ضد وست هام 2/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز





ليفربول ضد وست هام | تغلب فريق ليفربول على نظيره وست هام بنتيجة 2/3، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في إطار ختام الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.





اهداف مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري

افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عن طريق لاعب الوسط الهولندي جيورجينهو فينالدوم، وتعادل سريعًا وست هام عن طريق لاعبه عيسى ديوب في الدقيقة 12، لينتهي الشوط بنتيجة 1/1.





وفي الشوط الثاني، أضاف البديل بابلو فورنالس الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 54، وأدرك محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة لم ينجح الحارس في التصدي لها، وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز للريدز في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/3 للريدز.





وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده للقطة 79 ليعزز صدارته لترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 في المركز الثامن عشر.





تشكيل ليفربول لمباراة وست هام في الدوري:-





وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندي روبرتسون .

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو تافاريس - جيورجينهو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني .



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري:-



