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غدا.. بدء تدريبات المجموعة الأولى من مشروع ١٠٠٠ معلم مسيحي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:57 ص
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان ناجى
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تبدأ بدير رئيس الملائكة ميخائيل، ببرية الأساس بنقاده صباح الغد، فعاليات تدريب المجموعة الأولى من مشروع تدريب "١٠٠٠ معلم دين مسيحي" ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي وذلك لقطاع الصعيد الأعلى (محافظات أسوان والأقصر وقنا) إلى جانب محافظة البحر الأحمر.

ويقود التدريبات في ورش العمل التي ستستمر لثلاثة أيام، الفريق التدريبي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يأتي هذا التدريب في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أداءهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية. حيث يشرف الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب، بينما يتولي فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي، بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.
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الكلمات المفتاحية

الكنيست البابا تواضروس 1000 معلم مسيحي

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