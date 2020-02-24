أخبار برشلونة اليوم الإثنين 24 فبراير: حسم مصير ميسي مع البرسا.. ريال مدريد يفقد نجمه في الكلاسيكو.. وتصريحات مفاجئة من كيكي سيتين

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 24 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعداد البارسا لمواجهة فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 24 - 2 - 2020 :-





- كيكي سيتين يوضح الفارق بين ميسي وجميع اللاعبين في كرة القدم





كشف المُدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الفارق بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا وجميع اللاعبين في كرة القدم خلال السنوات الماضية، وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي التي ستقام مساء غدا : "‏ميسي لاعب رائع، واستمر بتميز لمدة 15 سنة، وهذا هو الفرق بينه وبين البقية، ولم نر لاعبا بهذه الاستمرارية، ولقد استمتعت أيضا بمارادونا وكرويف، ولاعبي كرة القدم الآخرين الذين جعلونا نحب هذه الرياضة".





- نجم برشلونة يتحدث عن "الكارثة" قبل موقعة نابولي





حرص اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني على التحدث عن مباراة نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المباراة التي ستقام مساء غدا على ملعب السان باولو، وقال بيكيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "‏الكارثة في روما وليفربول لن ننساها ابدا، ولكن علينا التعلم منها للمستقبل، وكل مباراة خروج مغلوب هي عالم لوحدها ومختلفة عن غيرها، ولكن من الواضح أننا تعلمنا الدرس."





- بيكيه يُفجرها ويحسم مصير ميسي مع برشلونة





يرى جيرارد بيكيه مدافع فريقه برشلونة الإسباني أن مباراة فريقه غدًا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون معقدة، وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"ستكون مُباراة بالغة التعقيد فقد تحسن نابولي كثيرًا وفاز على يوفنتوس وليفربول، يجب أن نكون منتبهين جدًا"، وعن إمكانية انتقال ميسي لنابولي قال :"لا يمكنك أبدًا قول ذلك أبدًا واثق بأنه سيعتزل في برشلونة".





- رابطة الدوري الإسباني تعلن عن حكم مواجهة الكلاسيكو





أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" طاقم التحكيم الذي سيدير كلاسيكو الأرض والذي سيجمع ريال مدريد وغريمه برشلونة المقرر لها الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من ماتيو لاهوز حكمًا للساحة و خوسيه لويس غونزاليس جونزاليس حكماً على الـ VAR خلال كلاسيكو البيرنابيو.





- جاتوزو يتحدى ميسي





أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي على صعوبة مواجهة فريق برشلونة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء غدا في إطار ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال جاتوزو في تصريحات صحفية : "سنواجه برشلونة وليس ميسي فقط، ‏وغداً أريد نابولي الذي لا يخاف، وفي السان باولو صنعنا مصائب ولم أرى مباريات رائعة سوى تلك ضد يوفنتوس".





- بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو





سيغيب لاعب نادي ​ريال مدريد عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب احتفاله بطريقه استفزازية، واحتفل رودريجو لاعب نادي ​ريال مدريد​ ​رودريجو​ بطريقة استفزازية بعد تسجيله للهدف الثاني لفريق ريال مدريد كاستيا في مرمى نادي سان سيبستيان دي لوس ريس،قد احتفل اللاعب بطريقة مثيرة للجدل مما دفع حكم المباراة الى طرده قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.



