البورصة الأمريكية تغلق على تراجع و"داو جونز" يسجل أكبر خسارة يومية





أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع ليسجل مؤشر "داو جونز" أكبر خسارة يومية منذ عامين، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الصين.





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 27961 نقطة.









وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.3 بالمائة ليسجل 3226.4 نقطة.





وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.7 بالمائة ليسجل 9221.2 نقطة.





واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى99.275.