بسبب الأحوال الجوية.. العسيلي: "من الجيزة للصحراوي 3 ساعات"





هذا وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقسًا غير مستقر في كل الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الاثنين.

دون محمود العسيلي، تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، من خلال حسابه على الموقع، مداعبًا فيها جمهوره عقب سوء الأحوال الجوية الذي شهدته مناطق القاهرة اليوم، مما أدى إلى ازدحام مروري في أغلب مناطق القاهرة وعلق العسيلي قائلا : "من الجيزة للصحراوي 3 ساعات إلا ربع .. كان زماني عديت إسطنبول وداخل على روما".