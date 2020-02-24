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ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:55 م
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بوابة الفجر
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ينتظر الفريق الأول بنادي الزمالك عقوبة قاسية من اتحاد الكرة المصري بعد الانسحاب من لقاء الأهلي مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري.


ورفض الزمالك الذهاب لملعب اللقاء بحجة مواجهة بعض الصعوبات خلال خط سير الحافلة من النادي إلى ملعب ستاد القاهرة وعلى آثر ذلك قام بتحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة.


وفى حالة قرر اتحاد الكرة اعتبار نادى الزمالك منسحبًا من المباراة بدون أي عوائق سيتم توقيع عقوبة خصم 6 نقاط من الفريق بالإضافة إلى نقاط المباراة ليصل مجموع خصم النقاط إلى 9.


أما في حالة التأكد من وجود سبب واضح وصريح آثر على منع وصول حافلة نادى الزمالك إلى ملعب استاد القاهرة الدولى لمواجهة الأهلى، فسيتم اعتباره خاسرًا لهذه المباراة فقط، أى يفقد 3 نقاط.


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