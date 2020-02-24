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مهاتير محمد يقدم استقالته من منصب مجلس وزراء ماليزيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:49 م
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مهاتير محمد
مهاتير محمد
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قدم مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد، حيث أن تولى مهاتير محمد منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة، وامتنع المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب قائلًا إن بيانا سيصدر في القريب العاجل.

وخيم الغموض على مصير الائتلاف الحاكم فى ماليزيا اليوم الاثنين، وذلك بعد إجراء محادثات مفاجئة مطلع الأسبوع بين حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد وجماعات أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفته المنتظر أنور إبراهيم.

وفرض الخلاف بين الخصمين القديمين مهاتير محمد وأنور إبراهيم شكل السياسة في ماليزيا على مدى عشرات السنين، واستمر التوتر على الرغم من تحالفهما لكسب انتخابات 2018 بناء على وعد بتخلي مهاتير محمد ذات يوم عن السلطة لأنور.

واتهم أنور يوم الأحد حزب مهاتير و"الخونة" في حزبه بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 وسط اتهامات بالفساد على نطاق واسع.

وقالت مصادر إن حزب مهاتير وجناحًا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الاسلامي الماليزي في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.
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