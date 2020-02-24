مهاتير محمد يقدم استقالته من منصب مجلس وزراء ماليزيا

قدم مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد، حيث أن تولى مهاتير محمد منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة، وامتنع المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب قائلًا إن بيانا سيصدر في القريب العاجل.





وخيم الغموض على مصير الائتلاف الحاكم فى ماليزيا اليوم الاثنين، وذلك بعد إجراء محادثات مفاجئة مطلع الأسبوع بين حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد وجماعات أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفته المنتظر أنور إبراهيم.