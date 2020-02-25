ما هو منتدى الأعمال المصري - الكوري



استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، "يوم ميونج هي"، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، والوفد المرافق لها، وأكد أن مصر تتطلع لاستقبال رئيس جمهورية كوريا خلال الزيارة القادمة، وعقد منتدى الأعمال المصري– الكوري الجنوبي الدورة الثانية، حيث نظمت مصر، منتدى مجلس الأعمال المصري الكوري، في أكتوبر الماضي، وشارك فيه عدد من شركات القطاع الخاص لدعم الاستثمارات بين البلدين.



منتدى الأعمال الكوري

واستضافت مصر أعمال الدورة الأولى من منتدى مجلس الأعمال المصري الكوري، في 8 أكتوبر 2019، والتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد من المستثمرين الكوريين في 9 أكتوبر 2019، وأكد حرص مصر على تسهيل العقبات أمام المستثمرون الكوريون في مصر.





وعقدت مصر اجتماعًا تنسيقيًا مع وفود رفيعة المستوى في مقر رئاسة مجلس الوزراء، يهدف الاجتماع بحث سبل معالجة مشكلات الاستثمارات الكورية في مصر.



وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تنفذ بالتعاون مع كوريا مشروع مصفاة تكرير بمصنع البتروكيماويات وتكرير البترول بمنطقة مسطرد، بالتعاون بين شركة Qalaa القابضة المصرية وشركة GS الكورية؛ وتوجه مدبولي، بالشكر علي دعم الذي قدمه بنك التصدير والاستيراد الكوري EXIM Bank) لمصر، في ضمن بروتوكول تعاون خلال الزيارة الرئاسية في 2016، بقيمة 3 مليارات دولار.



20 شركة

هذا، وتستضيف القاهرة وفودًا من كبار الشركات الكورية، ويضم 20 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.



وطبقا لبيان وزارة التجارة والصناعة، فإن العلاقات المصرية الكورية علاقات قوية تعتمد على تاريخ من التعاون على تحقيق المصلحة لمصر وكوريا الجنوبية على حد سواء، وتعتبر كوريا الجنوبية أحد الشركاء الاقتصاديين لمصر بجنوب شرق آسيا حيث تسعى الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا إلي مستويات غير عادية تعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة.



وأكدت الوزارة على أهمية تفعيل دور مجلس الإعمال المصري الكوري المشترك كأحد الأدوات التي تدعم للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية ضخ الاستثمارات الكورية بالسوق المصري في المشروعات القومية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة، وكذا المشروعات الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المصرية، والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر.



التعاون بين البلدين

شدد رئيس الوزراء، خلال زيارة الوفد الكوري، علي حرص الحكومة المصرية على إنشاء منطقة صناعية كورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويجرى دراسة توقيع بروتوكول تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا.



كما دعا مدبولي للتوسع في إنشاء كليات كورية للعلوم والتكنولوجيا في محافظات أخرى على غرار مشروع الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في محافظة بني سويف.



من جانبها، أكدت "يوم ميونج هي"، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، أن مصر وكوريا يحتفلان هذا العام بمرور 25 عامًا على بداية العلاقات الدبلوماسية، حيث تسعى كوريا خلال العام الجاري لتعزيز التعاون مع مصر، والتوافق حول جوانب جديدة للتعاون المشترك، في مقدمة ملفات التعاون المطروحة علي طاولة بين البلدين، ومن أهمها: تأسيس الجامعات التكنولوجية، وتدريب وتأهيل الكوارد البشرية، وتدشين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة مشاركة الشركات الكورية في استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



تحتفل مصر وكوريا الجنوبية بمرور 25 عامًا على العلاقات بين البلدين، حيث تتسع دائرة التعاون بينهما في ملفات الذكاء الصناعي والاستثمارات في مشروعات الحكومة ومصانع البتروكيمياويات، بالإضافة إلى تنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري للدورة الثانية، الذي سيعقد في مصر بمشاركة مستثمرين كوريين وشركات كورية لدعم الاستثمار بين البلدين.