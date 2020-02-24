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بسبب فيروس كورونا.. النصر يُطالب بتأجيل مباراته أمام سباهان الإيراني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طالب نادي النصر من الاتحاد السعودي لكرة القدم مخاطبة الاتحاد الآسيوي للعبة بتأجيل مباراة الفريق أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا خوفا على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا الذي ظهر في إيران وأدى الى وفاة 12 حالة وإصابة 47 شخصا.

وذكر النصر السعودي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "سنخاطب الاتحاد السعودي؛ لمخاطبة الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الفريق المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل في طشقند، حرصا من إدارة النادي على سلامة بعثة الفريق".

وأعلن النصر أنه تلقى خطابا من الاتحاد السعودي، يفيد باعتذار الاتحاد البحريني عن عدم استضافة المباراة والتي كان من المقرر إقامتها في السادس من أبريل المقبل، ضمن الجولة الرابعة بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات الأندية الإيرانية في ملاعبها بعيدا عن إيران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، عقب إسقاط طائرة أوكرانية قبل أسابيع.

وفي وقت سابق قررت الكويت والبحرين والعراق حظر أي رحلات مع إيران بعد وفاة عدة حالات في إيران نتيجة فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فى ايران فيروس كورونا النصر

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