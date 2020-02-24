"الشورى": العلاقات السعودية المغربية أكثر اتساعا وتطورا

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن العلاقات السعودية المغربية تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك محمد السادس، مما يؤهلها لآفاق أكثر اتساعاً وتطوراً ونمواً تشمل مختلف المجالات.





وأشار "آل الشيخ"، خلال جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط، إلى أهمية التعاون المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي، للمساهمة في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وبما يعزز ترابط الشعبين الشقيقين.





وأضاف: "رغبة القيادتين في البلدين الشقيقين والقواسم المشتركة بين الشعبين عوامل محفزة وداعمة لتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية".





من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، على أن العلاقة الشخصية بين خادم الحرمين الشريفين والملك محمد السادس تشكل أساساً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تتجه بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق.





ونوّه الحبيب المالكي بالعلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي، مؤكداً إسهامها في تعزيز التعاون في كافة الأصعدة.





وأوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، التي تؤكد أهمية توطيد العلاقات السعودية مع محيطها العربي والإسلامي.