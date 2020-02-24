Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الشورى": العلاقات السعودية المغربية أكثر اتساعا وتطورا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن العلاقات السعودية المغربية تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك محمد السادس، مما يؤهلها لآفاق أكثر اتساعاً وتطوراً ونمواً تشمل مختلف المجالات.


وأشار "آل الشيخ"، خلال جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط، إلى أهمية التعاون المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي، للمساهمة في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وبما يعزز ترابط الشعبين الشقيقين.


وأضاف: "رغبة القيادتين في البلدين الشقيقين والقواسم المشتركة بين الشعبين عوامل محفزة وداعمة لتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية".


من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، على أن العلاقة الشخصية بين خادم الحرمين الشريفين والملك محمد السادس تشكل أساساً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تتجه بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق.


ونوّه الحبيب المالكي بالعلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي، مؤكداً إسهامها في تعزيز التعاون في كافة الأصعدة.


وأوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، التي تؤكد أهمية توطيد العلاقات السعودية مع محيطها العربي والإسلامي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الشورى تطور المغرب العلاقات السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - تعرف على عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحكومة المغربية: نعتز بعلاقاتنا الأخوية مع السعودية

سفير السعودية في المغرب يزور رئيسي المستشارين والنواب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

09:10 م

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

09:37 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status