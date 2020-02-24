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بسبب الظروف المناخية.. تعطيل الدراسة بجامعة طنطا غدًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، واستمرار العمل بالمستشفيات الجامعية.

يأتي ذلك في ضوء القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل، والخاص بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا لسوء الأحوال الجوية.
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