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ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:35 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر حملة تفتيشية قامت بها إدارة التفتيش الصيدلى تحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالاشتراك مع الجهات المختصة على الصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة ومحلات بيع المكملات الغذائية.

وقامت حملات مشتركة برئاسة الدكتور محمود السباعى مدير ادارة الصيدلة، واعضاء فريق التفتيش الصيدلى،بالاشتراك مع مباحث التموين، ومباحث الأموال العامة وتم المرور على عدد 26 صيدلية ومحلات بيع المكملات الغذائية.

وأسفر التفتيش عن ضبط عدد 5000قرص أدوية مهربة وأدوية منتهية الصلاحية بقيمة إجمالية 300 ألف جنية تقريبًا.

وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات السابقة وتحريز المضبوطات بمعرفة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين وإحالتها للنيابة العامة.

وذلك تفيذًا لتوجيهات اللواءعمروحنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الحملات لضبط سوق الدواء.
ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية مهربة بقيمة 300 ألف جنيهًا في حملة للتفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر (صور)
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مصر ضبط أدوية مهربة ادوية اخبار

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