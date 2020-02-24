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ديانا كرزون تعلن خطبتها من الإعلامي معاذ العمري
الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:03 م
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قامت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، اليوم الإثنين الموافق 24/2/2020، بالإعلان عن خطبتها من الإعلامي معاذ العمري، وذلك من خلال أحد البرامج في إذاعة ميلودي الأردنية.
وفاجئت "كرزون" جمهورها بخبر ارتباطها، بينما وجه "معاذ العمري" لها رسالة رومانسية قائلًا: "ديانا إنتِ إنسانة نقية، وقلبك كله نقاء، وأنا محظوظ بيكي، والله يتمملنا بخير".
وسيقام حفل خطوبة ديانا كرزون ومعاذ العمري، يوم الجمعة القادمة الموافق 28 فبراير، في منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.
جدير بالذكر أن ديانا كرزون طرحت مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "صعب أقدر"، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
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