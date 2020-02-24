ديانا كرزون تعلن خطبتها من الإعلامي معاذ العمري

قامت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، اليوم الإثنين الموافق 24/2/2020، بالإعلان عن خطبتها من الإعلامي معاذ العمري، وذلك من خلال أحد البرامج في إذاعة ميلودي الأردنية .





وفاجئت "كرزون" جمهورها بخبر ارتباطها ، بينما وجه "معاذ العمري" لها رسالة رومانسية قائلًا: "ديانا إنتِ إنسانة نقية، وقلبك كله نقاء، وأنا محظوظ بيكي، والله يتمملنا بخير".





وسيقام حفل خطوبة ديانا كرزون و معاذ العمري، يوم الجمعة القادمة الموافق 28 فبراير، في منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.



