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اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:18 م
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الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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رد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على عدم حضور نادى الزمالك لملعب القاهرة الدولى ومواجهة النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء بيان اتحاد الكرة، كالأتي :" نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة".

 

وتابع الاتحاد في بيانه المقتضب: "علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد  أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

 

يذكر أن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا قد انهي المباراة بعد 20 دقيقة فقط من تواجد الاهلي داخل ملعب اللقاء.

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رياضة جيديميناس ماسيكا الليتواني جيديميناس ماسيكا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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