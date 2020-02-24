Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 24-2-2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:59 م
Advertisements
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم
تراجع أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين لدي بعض من الشركات، بالرغم من تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد ليرتفع سعر طن الحديد ما بين 250 إلى 300 جنيهًا، وارتفع سعر طن الأسمنت بنحو 17 جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء أول بأول:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت تراجع 5 جنيهات ليسجل 815 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل 788 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 760 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  ليسجل785 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس ليسجل 765 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء  سجل 780 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان تراجع 3 جنيهات ليسجل 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف ليسجل سعر 808 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي تراجع جنيهان ليسجل  سعر 815 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888   سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة   سجل 730 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط ارتفع جنيهان ليسجل سعر 830 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر ليسجل 830 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 850 جنيها للطن

السويس سي ووتر ليسجل سعر 830 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم  تراجع 7 جنيهات ليسجل سعر 843 جنيهًا للطن


صادرات مصر من الأسمنت
ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة "يناير – نوفمبر 2019″ بنحو 10% لتسجل 142مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتم التصدير لنحو 64 دولة.

وهناك 10 دول ستحوذون على 74% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت، يأتي على رأسها ليبيا  بزيادة قدرها 128% لتسجل 69.469 مليون دولار في مقابل 30.447 مليون دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية  في المرتبة الثانية بزيادة 28 % لتسجل 11.367 مليون دولار مقارنة بنحو 7.661 مليون دولار .

السعودية في المرتبة الثالثة بتراجع 12 % لتسجل 11.105 مليون دولار مقارنة بنحو 12.613 مليون دولار.

كينيا في المرتبة الرابعة بتراجع 75 % لتسجل 7.53  مليون دولار مقابل 30.57 مليون دولار.

اليمن في المرتبة الخامسة بتراجع 34 % لتسجل 5.833 مليون دولار مقابل 8.802 مليون دولار.

أوغندا في المرتبة السادسة بزيادة 50 % لتسجل 5.411 مليون دولار مقابل 3.597 مليون  دولار.

 لبنان في المرتبة السابعة بزيادة 84% لتسجل 4.503 مليون دولار في مقابل 2.451 مليون دولار.

 السودان في المرتبة الثامنة بزيادة 218 % لتسجل 3.53 مليون دولارفي مقابل 1.111 مليون دولار .

فلسطين في المرتبة التاسعة بتراجع 2.5 % لتسجل 3.213 مليون دولار في مقابل 3.627 مليون دولار.

 الأردن في المرتبة العاشرة بتراجع 2%  لتسجل 3.578 مليون دولار في مقابل 3.644 مليون دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طن الحديد طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت سعر الحديد في مصر سعر الحديد سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت بوابة الفجر الحديد والاسمنت اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت

أخبار تهمك

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي بدقائق

منذ أقل من ساعتين

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

منذ 37 دقيقة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"

منذ 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور: لو اتخصم نقطة من الزمالك سأترك المحاماة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020

أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2020

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11-2-2020

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 12-2-2020

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-2-2020

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 17-2-2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

08:19 م

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

08:35 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status